La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus in Campania è partita il 27 dicembre scorso, con il Vaccine Day in contemporanea in tutta Europa, che ha visto la somministrazione nella regione meridionale delle prime 720 dosi di vaccino Pfizer-Biontech, che prevede il richiamo con la seconda iniezione dopo 21 giorni. Attualmente è ancora in corso la Fase T1 della vaccinazione, riservata a medici, infermieri, operatori socio-sanitari e ospiti anziani e personale delle case di riposo, che vede la somministrazione di vaccini di tipo Pfizer e del tipo Moderna, gli unici due ad essere stati approvati finora dall'Ema, l'Agenzia europea del farmaco. Questa fase è quasi completata e tra il 10 e il 15 febbraio prossimi è prevista la partenza della fase 2 delle vaccinazioni contro il Coronavirus in Campania dedicata agli ultra 80enni.

Sono circa 320mila gli ultra 80enni in Campania. Si tratta della prima fase di vaccinazioni destinata alla cittadinanza. All’inizio della prossima settimana, è prevista la consegna da parte della società Pfizer di 46mila dosi di vaccino, ci sarà un lieve calo nella settimana successiva e poi si riprenderà ai livelli intorno ai 45-50mila vaccini a settimana. Dal 1 febbraio sono iniziate le prenotazioni sulla piattaforma online della Soresa, la società della Regione Campania che gestisce le forniture alla Sanità. Anche in questa seconda fase saranno somministrati vaccini del tipo Pfizer e Moderna.

Il piano di vaccinazione anti Covid19 in Campania:

La Fase 1 (vaccini Pfizer e Moderna):

personale socio sanitario e Rsa

anziani Over 80

La Fase 2 (vaccini Pfizer e Moderna)

persone estremamente vulnerabili

anziani tra 75 e 79 anni

anziani tra 70 e 74 anni

persone vulnerabili under 70

anziani tra 60 e 69 anni che non presentano rischi specifici

persone tra 55 e 59 anni che non presentano rischi specifici

La Fase 3 (vaccino Astrazeneca)

personale scolastico ed universitario docente e non docente (esclusi 55 e 67 anni)

forze armate e di polizia, vigili del fuoco, capitaneria di porto, Guardia di Finanza, Polizia Municipale

penitenziari

luoghi di comunità civili e religiosi

altri servizi essenziali (esclusi 55 e 67 anni) e categorie precedenti

Fase 4 (vaccino in funzione delle disponibilità)

resto della popolazione sopra i 16 anni

Le fasi della vaccinazione anti Covid in Campania

Prenotazione vaccino Covid Campania: come fare

Le prenotazioni per il vaccino Covid in Campania sono state aperte il 1 febbraio e sono dedicate a coloro che hanno più di 80 anni o che compiono 80 anni nell’arco del 2021. Al momento dell’adesione, è necessario fornire un indirizzo email e un recapito cellulare, che saranno utilizzati in fase di convocazione per la somministrazione della prima dose del vaccino. La piattaforma richiede la verifica del numero di cellulare fornito tramite un codice inviato via SMS. Sarà cura del centro vaccinale procedere con la successiva convocazione, che avverrà al termine della prima fase della campagna, quindi al termine della somministrazione delle seconde dosi a chi si è già vaccinato con la prima.

Calendario vaccino Covid in Campania: fase 2 tra il 10 e 15 febbraio

In Campania il richiamo del vaccino, con le seconde iniezioni, è partito domenica 17 gennaio, ed è attualmente in corso. La fase 2 della campagna vaccinale comincerà tra il 10 e il 15 febbraio, leggermente in ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale, a causa dei ritardi nelle consegne da parte della società americana Pfizer. Il 1 febbraio è partita la seconda fase per le vaccinazioni agli ultra 80enni e si è riscontrata subito una grande richiesta. Nei primi 3 giorni di attivazione della piattaforma si sono superati i 50mila iscritti.

I dati aggiornati sulle vaccinazioni in Campania

La Regione Campania ha attivato il portale per visionare on line i dati aggiornati sull'andamento delle vaccinazioni in Campania e sulle adesioni alla campagna riservata ai cittadini che hanno superato gli 80 anni di età. I dati sono visibili ai seguenti link:

Il piano di vaccinazione anti Covid in Italia

L'obiettivo dichiarato dal governo è quello di vaccinare l'80 per cento della popolazione entro l'estate. Ciò, ovviamente, è legato all'approvvigionamento delle dosi di vaccino.

Il piano vaccinale in Italia

Le informazioni sul piano del Ministero della Salute

Il calendario: dalla fase 1 alla fase 4

Le informazioni sui vaccini anti Covid

Per il momento, come detto, sono stati approvati dall'Ema due vaccini anti-Covid: si tratta del vaccino Pfizer-Biontech e del vaccino di Moderna. Sono entrambi vaccini a Rna, basati sull'Rna messaggero che fornisce l'informazione genetica per la proteina spike del coronavirus. La Gran Bretagna ha già approvato l'utilizzo del vaccino di Oxford-Astrazeneca e l'autorizzazione per quanto riguarda l'Unione Europea è prevista per fine gennaio.

Tutte le informazioni sui vaccini dall'Istituto Superiore di Sanità

Le informazioni sul sito dell'Aifa

Il vaccino Pfizer-Biontech

Il vaccino Moderna