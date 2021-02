Al via da domani, mercoledì 10 febbraio 2021, le vaccinazioni anti-Covid19 per gli ultra 80enni nell'Asl Napoli 2 Nord, come previsto dalla Fase 2 della campagna vaccinale. Saranno 800 gli anziani con più di 80 anni, o che li compiranno quest'anno, chiamati a ricevere la prima dose. Già allestiti 16 centri vaccinali distribuiti nei Comuni del territorio. Per evitare assembramenti e agevolare i cittadini negli spostamenti, l'ASL ha allestito centri vaccinali straordinari anche in luoghi di culto, scuole e in una struttura monumentale: il palazzo dell'ostrichina presso la Casina vanvitelliana di Bacoli. A Napoli città, invece, le vaccinazioni agli over 80 partiranno entro fine settimana tra i centri vaccinali scelti, oltre alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta, ci saranno anche la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte, la Stazione Marittima, il Museo Madre e i due Policlinici.

Dove vaccinarsi a Napoli contro il Covid

A tutti coloro che si sono prenotati sulla piattaforma online regionale l'Asl Napoli 2 Nord comunicherà mediante SMS o mail l'ora ed il luogo dell'appuntamento. Gli over 80 che non si sono ancora prenotati possono farlo a questo indirizzo. Complessivamente il territorio dell'ASL Napoli 2 Nord conta circa 44.000 anziani con più di 80 anni; al momento si sono prenotati sulla piattaforma della Regione Campania dedicata alla vaccinazione circa il 30% degli aventi diritto (13.200).

I 16 centri vaccinali Asl Napoli 2 per over 80:

Casina vanvitelliana – Palazzo dell'Ostrichina, Bacoli

Ospedale di Pozzuoli – centro vaccinale esterno all'ospedale in località La Schiana, Pozzuoli

Centro San Giovan Giuseppe, via Mirabella, Ischia

Distretto Sanitario Via Monsignore Scotto Pagliara, Procida

Ospedale di Giugliano – centro vaccinale esterno all'ospedale in via G Basile – Giugliano

Distretto Sanitario via Aldo Moro,8, Mugnano di Napoli

Locali adiacenti la Chiesa di San Castrese, Via A. de Curtis, Quarto

Distretto Sanitario – C.so Italia Villaricca

Palestra Suola Romeo Cammisa Via S.di Giacomo, 3, Sant'Antimo

Distretto Sanitario, via Cardarelli, 1 Arzano

Distretto Sanitario località Arpino, via I° Maggio Casoria

Palestra scuola Galilei, Via Donadio, 80024 Cardito

Distretto Sanitario, via Flavio Gioia 1 Acerra

Distretto Sanitario, via degli Oleandri 1 Casalnuovo

Il piano organizzativo dell'ASL Napoli 2 Nord prevede di calendarizzare per i primi giorni di attività circa 800 vaccinazioni al giorno per i pazienti ottantenni, mentre, una volta a regime, si prevede di vaccinare oltre 2500 persone al giorno nella fascia di età over80. L'obiettivo è completare la vaccinazione degli ultra 80enni entro metà marzo, ma molto dipenderà dalla regolarità delle forniture. La consegna dei vaccini Pfizer presso i 16 centri vaccinali sarà effettuata da autofrigo del servizio farmaceutico aziendale, utilizzando speciali borse termiche capaci di garantire il mantenimento della catena del freddo.