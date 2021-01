Inizierà a metà febbraio la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus per gli over 80 della Campania. Pochi giorni ancora, dunque, e la nuova fase della somministrazione dei vaccini per il Coronavirus entrerà nel vivo. Sono in corso di preparazione da parte dell'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania tutti i dettagli definitivi, ma ormai la strada appare tracciata: la vaccinazione della popolazione, dopo quella del personale medico-sanitario e socio-sanitario, inizia a pieno regime.

La data d'inizio della campagna vaccinale

La data ufficiale è fissata per il mese prossimo: tra il 10 ed il 15 febbraio, con modalità identiche in tutta la regione. La durata della vaccinazione dell'intera popolazione over 80 è fissata in 60-90 giorni (2-3 mesi): si tratta infatti di circa 320mila persone, molte delle quali residenti anche nei piccoli centri urbani di Irpinia e Sannio, e dunque lontane dai grandi centri. Ecco perché ci si prepara a "delocalizzare" il vaccino, facendo subentrare anche la possibilità di riceverlo a domicilio.

Come prenotare il vaccino a Napoli e in Campania

I medici di base dunque entreranno in gioco per collaborare con le Aziende Sanitarie Locali di riferimento, che prenoteranno sulla piattaforma internet il vaccino per i propri assistiti, specificando di volta in volta se la persona vorrà andare di persona a vaccinarsi oppure se attenderanno a domicilio perché impossibilitati a muoversi. Ma in primis bisognerà comunicare, personalmente, la volontà di vaccinarsi al proprio medico: solo a quel punto il medico valuterà assieme al proprio assistito la modalità con cui sottoporlo al vaccino.