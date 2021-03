Anche i medici specializzandi chiamati per fare le vaccinazioni anti-Covid19 in Campania. La Regione si prepara ad attivare una procedura d'urgenza per l'acquisizione di disponibilità di medici specializzandi da impiegare per la campagna vaccinale della Campania. La procedura sarà in funzione per circa 5-7 giorni. Si parte con il reclutamento degli specializzandi chiamati a prestare alcuni turni (12-18 ore ore a settimana) in exta-orario rispetto alla formazione. Si parla di circa 3 mila dottori che potrebbero essere coinvolti in questa maxi-operazione di vaccinazioni.

Vaccinazioni anche dal medico di famiglia

Da ieri, intanto, all'Asl Napoli 1 Centro sono arrivate anche le prime 170 adesioni da parte dei medici di famiglia per fare le vaccinazioni in studio, a casa o nei distretti ed hub di quartiere che presto saranno attivati. Ma il numero potrebbe crescere. All'Asl Napoli 3 Sud i medici di base sono già impegnati nelle vaccinazioni grazie ad un protocollo con i Comuni che hanno dato la disponibilità delle aree. Chiaramente, tutta la campagna vaccinale dipende dalla consegna puntuale e regolare delle dosi di vaccino.

Somministrate 640mila dosi

Ad oggi, intanto, sono state consegnate 794.595 dosi, di queste ne sono state somministrate 639.924, pari all'80,53%, con una media di 7.776 vaccinazioni al giorno. Coloro che hanno ricevuto anche le seconde dosi sono 205.165. Sono 720.834, invece, le adesioni alle vaccinazioni in Campania ad oggi, secondo i dati aggiornati al 24 marzo. Di queste, 234.177 ad over 80, 233.735 ad over 70, 15.080 a conviventi o caregiver, 13.213 a disabili, 29.170 alle forze dell’ordine, 34.830 ai fragili, 160.629 al personale scolastico.