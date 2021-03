È possibile che durante le operazioni di prenotazione del vaccino Covid-19 sulla piattaforma della Regione Campania, gestita da Soresa, si verifichino dei problemi. Possono essere relativi ai dati inseriti (sbagliati, scaduti, non relativi ad una persona inserita nell'elenco da vaccinare) o ad altro tipo di questione (troppi accessi alla piattaforma, ad esempio). Sicuramente ci saranno problemi impossibili da risolvere se non con un contatto diretto con la struttura sanitaria di competenza.

Tuttavia Soresa ha messo a disposizione una serie di Faq (domande frequenti) che possono essere di non poco aiuto nella risoluzione di questioni comuni circa la prenotazione del vaccino. «Molti ad esempio non riescono ad accedere – spiega a Fanpage.it un operatore sanitario – perché le tessere sanitarie risultano scadute oppure in via di scadenza».

Il portale Vaccini su cui si formalizza la disponibilità a farsi inoculare il vaccino anti -Covid19, raggiungibile all’indirizzo https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino. A cosa serve? Va utilizzato da chi rientra nelle categorie di cittadinanza attualmente previste, per aderire alla campagna vaccinale e ricevere, successivamente, una convocazione da parte della propria ASL per la somministrazione del vaccino.



Se il portale non permette di procedere anche inserendo codice fiscale e numero di tessera sanitaria corretto, dicendo che il numero di tessera sanitaria inserito non corrisponde a quello registrato sull’anagrafe regionale degli assistiti c'è forse un motivo:

Il portale delle adesioni verifica la corrispondenza del codice fiscale e del numero di tessera sanitaria inseriti all’interno dell’anagrafe regionale degli assistiti della Regione Campania. I numeri di tessera sanitaria sull’anagrafe regionale degli assistiti sono allineati da parte del sistema nazionale Tessera Sanitaria periodicamente all’emissione di una nuova tessera sanitaria. È possibile che sia stata emessa una nuova Tessera Sanitaria che non le è stata ancora recapitata, nonostante quella in suo possesso sia ancora in corso di validità, e che il numero di tale nuova tessera sia quello effettivamente registrato sull’anagrafe regionale degli assistiti. Le consigliamo di effettuare una verifica sul portale Tessera Sanitaria a questo link: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/area-riservata-cittadino. In alternativa, le consigliamo di verificare tramite l’Agenzia delle Entrate.

Molti chiedono: «Ho inserito il mio numero di cellulare ma non ricevo l’SMS con il codice per procedere: cosa posso fare?». Spiega Soresa:

A causa dell’elevato traffico, è possibile che si verifichi un ritardo nell’invio del messaggio sms contenente il codice OTP per la verifica del Suo numero di cellulare. Se il numero di cellulare da Lei fornito è corretto riceverà comunque, benché con un ritardo, il messaggio con il codice: le chiediamo di attendere la ricezione del messaggio sms per completare l’operazione. Il codice che OTP prodotto dalla piattaforma al momento dell’inserimento del suo numero di cellulare ha infatti una validità fino a 48 ore.

Ho completato l’adesione ma non ricevo la convocazione per la vaccinazione: come mai?

Terminata l’adesione, questa viene inoltrata alla sua ASL di appartenenza che provvederà, tramite un sistema dedicato, alla successiva convocazione. La logistica e le tempistiche di convocazione dipendono dalla specifica ASL. Le consigliamo di verificare la e-mail che ha indicato in fase di adesione perché sarà il canale utilizzato per trasmettere la convocazione, quando sarà effettuata.

Sono un ultraottantenne (o sto aiutando un ultraottantenne ad aderire) ma il portale non mi consente di procedere con l’adesione: come mai?