“Va fa Napoli!”, quando in Friends nacque la versione “pulita” del “vaffa” italiano

Un tormentone nato quasi per caso: "Va fa Napoli", pronunciato con un forte accento statunitense, nato grazie alla storica serie tv "Friends". Sebbene diffuso oltreoceano già da tempo, è arrivato ad acquistare popolarità anche in Europa, grazie alle trasmissioni in lingua originale che negli ultimi 15 anni sono diventate diffusissime a tutte le latitudini.

Ma che significa Va fa a Napoli?

Non ci sono molto dubbi al riguardo: si tratta di una versione "pulita" del tradizionale "vaffa.." italiano. Uno dei protagonisti della serie è italo-americano per davvero (Matt LeBlanc, nato da padre franco-canadese e da madre italo-statunitense, Patricia Di Cillo, figlia di immigrati italiani originari di Arce, nel Frusinate), e di tanto in tanto si lascia andare a qualche espressione tipicamente italiana. Ma gli sceneggiatori devono aver pensato che l'espressione originale era troppo pesante, e così l'hanno modificata in maniera scherzosa e colloquiale. Scegliendo una città che evidentemente conoscevano bene e che volevano omaggiare. Facendo nascere quel "va fa a Napoli" pronunciato con forte accento statunitense che immediatamente diventò "virale".

Il "Va fa a Napoli" di Joey e Rachel

La puntata è l'ottava della quarta stagione: "The One with Chandler in a Box", in italiano tradotta come "Sei ore di riflessione". Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) scopre Chandler Bing (il compianto Matthew Perry, scomparso il 28 ottobre 2023 a 54 anni) mentre si bacia con la propria compagna, lasciandosi andare ad un "Va fa a Napoli!", in italiano. Nel doppiaggio, non potendo usare la versione "originale" e non capendosi il senso della versione statunitense, si è optato per un "Ma va al Diavolo!".

Poco dopo tocca a Rachel Green (Jennifer Aniston) rispondere ad uno sfottò di Ross Geller (David Schwimmer), rispondendogli "Va fa a Napoli!" e scambiandosi uno sguardo di complicità proprio con Joey. Da allora questa espressione (l'episodio è andato in onda la prima volta il 20 novembre 1997 negli Stati Uniti ed il 6 maggio 1999 in Italia) è diventata molto diffusa negli States, prima che con l'avvento di internet e delle serie tv in streaming con doppiaggio originale l'espressione varcasse l'Oceano diffondendosi anche nel resto del mondo.