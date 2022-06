Va a trovare la ex sul posto di lavoro e la minaccia con una pistola: 51enne denunciato a Napoli La pistola, poi, è risultata essere finta. L’uomo è stato rintracciato dalla Polizia di Stato e denunciato per atti persecutori.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di tensione, nella serata di ieri, nel cuore di Napoli, dove un uomo di 51 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per atti persecutori. Ieri, sera, gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante un servizio di controllo del territorio, allertati dalla Centrale Operativa, sono intervenuti in via San Mattia, all'angolo con via Speranzella, in pieno centro città, dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta in strada. Giunti sul posto, gli agenti si sono imbattuti in un uomo in evidente stato di agitazione e, con l'ausilio dei colleghi della volante del commissariato Montecalvario, lo hanno riportato alla calma.

I poliziotti lo hanno poi identificato e hanno appurato che poco prima l'uomo, un 51enne con precedenti di polizia, si era recato sul luogo di lavoro della ex compagna e, con una pistola, l'aveva minacciata di morte. Quando è stato fermato dagli agenti, il 51enne aveva ancora con sé l'arma, poi risultata essere una pistola giocattolo, che è stata sequestrata: per l'uomo, invece, è scattata una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Due ragazze rapinate dell'auto con una pistola a Napoli

In via Ferrante Imparato, periferia orientale del capoluogo campano, questa notte invece due ragazze sono state rapinate dell'auto. Mentre erano a bordo, le due ragazze sono state avvicinate da due sconosciuti in scooter che, dopo averle affiancate, hanno puntato una pistola contro di loro, costringendole a scendere dalla vettura, con la quale i malviventi si sono poi allontanati dopo aver abbandonato lo scooter. Sulla vicenda indagano i carabinieri.