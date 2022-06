“Scendete dall’auto”, e puntano la pistola in faccia a due ragazze per rapinarle Hanno puntato una pistola in faccia a due ragazze di 23 anni di Napoli per rubar loro l’auto, poi sono fuggiti. La vettura ritrovata il giorno dopo a Volla.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Hanno puntato una pistola in faccia a due ragazze di 23 anni, solo per rapinarle dell'automobile sulla quale si trovavano. Auto che poi è stata ritrovata la mattina dopo, lasciata in strada. La vicenda è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, che stanno cercando di fare chiarezza sulla vicenda e dare un volto ai due rapinatori. Al momento c'è solo il racconto delle due ragazze e il ritrovamento dell'auto il giorno dopo sul tavolo degli inquirenti, che stanno vagliando anche il racconto delle due giovani.

La rapina su via Ferrante Imparato

La vicenda è accaduta la scorsa notte, su via Ferrante Imparato, nell'ex zona industriale di Napoli nel quartiere orientale di San Giovanni a Teduccio. Le due ragazze hanno raccontato di essere state affiancate da due sconosciuti a bordo di uno scooter mentre erano in auto, i quali hanno puntato loro contro una pistola. A quel punto le avrebbero fatte scendere dall'automobile e, abbandonato lo scooter, sarebbero scappati con la vettura delle due ragazze, che nel frattempo hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono giunti i militari dell'Arma della Compagnia di Poggioreale, che hanno avviato le indagini.

L'auto è stata poi abbandonata

Nelle ore successive, ovvero all'alba di questa mattina, la vettura è stata ritrovata dagli stessi carabinieri, grazie al coordinamento della centrale operativa del Comando Provinciale di Napoli: l'automobile era stata abbandonata su via Parco Panorama, nel comune di Volla, a pochi chilometri dal luogo della rapina. Carabinieri che hanno ora avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i due rapinatori: si cercano anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza.