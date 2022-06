Un intero lido abusivo sulla spiaggia delle Monachelle a Pozzuoli, arrivano i carabinieri Un intero lido balneare abusivo scoperto dai carabinieri presso la spiaggia delle Monachelle di Lucrino, vicino Pozzuoli. Scattano i sigilli all’intera area.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un intero lido abusivo è stato sequestrato lungo la spiaggia delle Monachelle dai carabinieri di Pozzuoli, assieme ai militari della Guardia Costiera. L'area posta sotto sequestro è di circa 3.500 metri quadrati, inizialmente in concessione al titolare di un'associazione velica, che aveva però installato senza alcuna autorizzazione ogni cosa utile a trasformare l'area in un enorme lido balneare abusivo. Ma i controlli hanno riguardato tutto il litorale flegreo, portando alla denuncia di trenta persone, in massima parte proprio per reati inerenti lo sfruttamento illecito delle aree demaniali marittime.

Il lido abusivo presso la spiaggia delle Monachelle

Il sequestro del lido abusivo è avvenuto in un'area di concessione sulla Spiaggia delle Monachelle, in località Lucrino: qui il titolare di un'associazione velica aveva installato pedane di legno, servizi igienici, depositi, spogliatoi e perfino una vasca di accumulo di liquami interrata. Tutto senza autorizzazione: l'intera area di 3.500 metri quadrati è stata sequestrata e il titolare è stato denunciato. Poco distante, l'amministratore unico di una società di nautica è stato denunciato a sua volta per aver installato una pedana in legno ed un pontile abusivo, per un totale di 160 metri quadrati di struttura.

Controlli che proseguiranno per tutta l'estate

I controlli, fanno sapere le forze dell'ordine proseguiranno per tutta l'estate, per monitorare tutte le attività del litorale flegreo, che dopo due anni di emergenza sanitaria nazionale si apprestano a riprendere le proprie attività nella normalità. Controlli che saranno finalizzati, spiegano i militari dell'Arma, per consentire di usufruire di un bene pubblico come le spiagge troppo spesso vittima di occupazioni e speculazioni edilizie e di ogni genere.