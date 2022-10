Traffico di cocaina e contrabbando di sigarette: 12 arresti a Napoli Il sodalizio criminale, che operava nella zona orientale di Napoli, è accusato anche di estorsione: gli arresti sono stati eseguiti da Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una operazione congiunta dei poliziotti della Squadra Mobile di Napoli e della Guardia di Finanza di Avellino, coordinata dalla Procura partenopea, ha portata questa mattina, martedì 25 ottobre, all'arresto di 12 persone – 11 in carcere e 1 agli arresti domiciliari – tutte ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, traffico di cocaina ed estorsione, aggravati dal metodo mafioso. Le indagini – svolte tra l'ottobre 2020 e l'aprile 2021 – sono partite da una serie di estorsione tentate o consumate dagli indagati ai danni di due contrabbandieri di sigaretti: il fine era quello di recuperare la somma di 130mila euro per un carico che i due avevano perduto, o meglio, che era stato sequestrato dalle forze dell'ordine l'8 ottobre 2020.

Le indagini hanno permesso altresì a poliziotti e finanzieri di appurare come il sodalizio criminale operasse nella periferia orientale di Napoli e fosse dedito non soltanto alle estorsione e al contrabbando di sigarette, ma anche al traffico di cocaina. Come ricordano le forze dell'ordine, "i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva".

Blitz anticamorra, 11 arresti a Fuorigrotta

Ancora a Napoli, a Fuorigrotta, periferia Ovest della città, ancora questa mattina, i carabinieri hanno arrestato 11 persone, accusate a vario titolo di usura, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché detenzione illegale di armi comuni da sparo, tutti con l'aggravante mafiosa. Tra gli arrestati anche un carabiniere, accusato di corruzione.