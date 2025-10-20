Terremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei oggi: la scossa più forte di magnitudo 2.5

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, con oltre 60 terremoti, e con la scossa maggiore di magnitudo 2.5 alle ore 4,47 di oggi, lunedì 20 ottobre e profondità 2,9 chilometri. L'epicentro è stato individuato ad Agnano Astroni. I terremoti sono stati registrati dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Lo sciame è iniziato alle ore 00,53 di stanotte, con varie scosse superiori a magnitudo 2.0.

Il Comune di Pozzuoli: "Sciame sismico in corso"

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare al Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, che a partire dalle ore locali 00:53 del 19 ottobre 2025 (UTC 22:53 del 18.10.2025) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.

All’orario di emissione dell'ultimo comunicato, attorno alle ore 4,00 di stanotte, prima della scossa 2.5, erano stati rilevati in via preliminare 55 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (55 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.2 ± 0.3.

Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0:

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

– Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

– Protezione Civile: 081/18894400

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno.