Campi Flegrei

Terremoto oggi ai Campi Flegrei poco prima di mezzanotte. Continua lo sciame sismico

Sciame sismico, quasi 50 terremoti registrati in tutta la giornata di domenica nella caldera vulcanica.
A cura di Redazione Napoli
Campi Flegrei

Scossa di terremoto poco prima di mezzanotte, magnitudo 2.2 ai Campi Flegrei, epicentro Solfatara. Per tutta la giornata di domenica del 19 ottobre e anche oggi, lunedì 20, è in corso uno sciame sismico nell'area della caldera vulcanica, oggetto da anni di movimenti bradisismici.

All’orario di emissione dell'ultimo comunicato dell'Osservatorio Vesuviano erano stati rilevati in via preliminare 47 terremoti con magnitudo e una magnitudo massima 2.2.

