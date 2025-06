video suggerito

Terremoti ai Campi Flegrei, vertice in prefettura, lunedì controlli nelle scuole aperte per l'esame di maturità Dopo le ripetute scosse di terremoto, verifiche tecniche sugli edifici scolastici flegrei aperti per l'esame di maturità.

A cura di Redazione Napoli

Sciame sismico in atto ai Campi Flegrei: da stamane e fino a prima mattinata erano stati superati i 20 terremoti con uno di magnitudo 3.2. Questa mattina su disposizione del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura per un punto di situazione dopo la scossa 3.2 in zona Campi Flegrei. Non sono state segnalate criticità e i comuni intervenuti hanno comunque assicurato di essere pronti all'attivazione di aree di attesa e accoglienza in caso di necessità.

La funzione sanitaria non ha segnalato alcun problema presso gli ospedali dell'area interessata – spiega la Prefettura -. L'Osservatorio Vesuviano ha evidenziato un basso indice di scuotimento e tuttavia lunedì prossimo nella mattina, prima dell'inizio delle attività scolastiche, saranno effettuati sopralluoghi tecnici nelle 16 scuole superiori interessate dallo svolgimento degli esami di Stato. Il Comune di Napoli provvederà alle verifiche tecniche anche presso le scuole materne di competenza, secondo le previsioni delle pianificazioni di settore. Anche la Società E-Distribuzione (energia elettrica) non ha segnalato alcuna criticità.