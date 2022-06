Tenta di darsi fuoco davanti a Mauro Bertini, ex sindaco di Marano: ricoverato in ospedale Ha incontrato per caso in strada Mauro Bertini, ex sindaco di Marano, tentando di darsi fuoco davanti a lui. L’uomo si è solo ferito ed è ora al Cardarelli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Momenti di paura a Villaricca, nel Napoletano, dove un uomo ha tentato di darsi fuoco davanti a Mauro Bertini, ex sindaco di Marano di Napoli. Fortunatamente l'uomo non è riuscito a ferirsi se non marginalmente, ed è ora ricoverato non in pericolo di vita all'ospedale Cardarelli di Napoli. I carabinieri della stazione di Marano stanno ora indagando per ricostruire il tutto: pare che l'uomo, residente in zona, sia affetto da disturbi psichici.

La vicenda attorno alle 16 a Villaricca

Stando alle prime ricostruzioni, erano le 16 circa quando su via Firenze a Villaricca un uomo di 44 anni del posto ha incrociato per caso Mauro Bertini, ex sindaco di Marano di Napoli (in carica prima dal 1993 al 1996 e poi dal 1996 al 2006). A quel punto, senza alcun motivo, ha minacciato di darsi fuoco davanti a lui. A quel punto si è avvicinato alla propria vettura per prendere una tanica di benzina che teneva all'interno ed ha provato davvero a darsi fuoco, appiccando le fiamme nello spavento generale dei presenti in strada in quel momento.

Il ricovero al Cardarelli

Fortunatamente, il 44enne non è riuscito nel suo intento, ferendosi soltanto alla braccia e poi tentando di fuggire. Sul posto sono arrivati poi i carabinieri di Marano che, dopo una breve ricostruzioni della vicenda, sono riusciti a risalire all'autore: il 44enne, ora in ospedale al Cardarelli per le ferite ma non in pericolo di vita, vive a Villaricca, mentre l'automobile era invece intestata alla madre. Non si sa cosa possa aver scatenato il gesto dell'uomo, ma si tratterebbe di una persona affetta da problemi psichici.