Altri 8 casi di Epatite A all’ospedale Cotugno di Napoli: sono 54 le persone ricoverate

Altre 8 persone, positive all’Epatite A, sono state ricoverate nel nosocomio napoletano. “Al momento non sussiste alcuna criticità assistenziale” fanno sapere dal Cotugno.

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Nuovi casi di Epatite A si registrano a Napoli: sono 8 i nuovi ricoverati all'ospedale Cotugno di Napoli, nosocomio del capoluogo campano specializzato in Malattie Infettive, che sta tenendo sotto controllo l'emergenza scattata nelle ultime settimane. Il dato dei ricoverati per Epatite A al Cotugno, aggiornato alle ore 13 di oggi, domenica 22 marzo, è dunque di 54 persone.

"Le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati non presentano aspetti di criticità" si legge in una nota diffusa dall'ospedale Cotugno. "La Direzione dell’Azienda Ospedaliera dei Colli (alla quale afferisce l'ospedale Cotugno, ndr) ha istituito un monitoraggio costante dell’andamento del fenomeno per adeguare la disponibilità di posti letto, al momento non sussiste alcuna criticità assistenziale" si legge ancora.

"Le misure adottate dalla Regione Campania e dai Comuni, unitamente alla responsabilità dei cittadini nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, consentiranno di contenere l’aumento dei casi" conclude l'ospedale Cotugno. Il riferimento del nosocomio è alle ordinanze, adottate in molti Comuni della Campania, che hanno disposto il divieto di somministrare frutti di mare crudi nei ristoranti, anche in vista delle festività pasquali, nelle quali da tradizione i mitili sono molto consumati.