È morto Gaspare Russo, ex presidente della Regione Campania e sindaco di Salerno

Originario della Costiera Amalfitana, Gaspare Russo è morto questa mattina a Salerno: aveva 98 anni. Storico esponente della Democrazia Cristiana, Russo è stato presidente della Giunta regionale della Campania alla fine degli anni Settanta.

Gaspare Russo

Politica campana in lutto: oggi, lunedì 23 marzo, è morto Gaspare Russo, ex presidente della Regione Campania nonché ex sindaco di Salerno. Originario di Minori, in Costiera Amalfitana, Gaspare Russo è morto nella mattinata odierna a Salerno: aveva 98 anni. Storico esponente della Democrazia Cristiana, Russo aveva iniziato la sua carriera politica negli anni Cinquanta, dopo essersi laureato in Giurisprudenza ed essere diventato avvocato; nel 1960 era stato eletto per la prima volta nel Consiglio Comunale di Salerno, dove aveva ricoperto anche l'incarico di assessore al Turismo, fino a diventare sindaco di Salerno dal 1970 al 1974.

Dalla politica locale, Gaspare Russo si era poi indirizzato a quella regionale: nel 1975, infatti, era stato eletto al Consiglio regionale della Campania, ricoprendo anche il ruolo di capogruppo della Democrazia Cristiana; dal 1976 al 1979, infine, era stato presidente della Regione Campania. Russo ha poi mantenuto il suo incarico di consigliere regionale fino al 1990, anno in cui ha lasciato la politica e si è ritirato a vita privata.

I funerali di Gaspare Russo si svolgeranno domani, martedì 24 marzo, alle ore 11.30, nella chiesa dei Salesiani di Salerno. La camera ardente è stata invece allestita presso la Casa del Commiato "San Leonardo".

"Mai ho smesso di volergli bene ammirato dalla sua dimensione politica. La storia mia e del festival è un incrocio indissolubile, raccontarla oggi così è un dovere" ha concluso, in un lungo post dedicato a Gaspare Russo, l'amico di lunga data Claudio Gubitosi, fondatore del Giffoni Film Festival.