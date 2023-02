Stefano De Martino parla del vecchio tram che ha comprato: “Sogno un caffè letterario con opere napoletane tradotte” Stefano De Martino a Fanpage.it racconta come e perché ha acquistato un vecchio tram napoletano, il numero 987.

Qualche mese fa Fanpage.it dava notizia di un singolare acquisto di Stefano De Martino: il presentatore e ballerino napoletano insieme a Riccardo Cassini, scrittore e autore televisivo dello show "Bar Stella", si è aggiudicato un vecchio tram napoletano, destinato altrimenti a rottamazione. Oggi , intervistato da Fanpage.it su Instagram per Sanremo 2023, il popolare showman racconta il perché di questa scelta:

Io e Riccardo abbiamo entrambi la passione per le cose datate, per il vintage. Abbiamo visto che si vendevano e ci siamo chiesti: vabbè e quant'è la base d'asta? Una volta verificato che era davvero abbordabile facciamo una offerta. Ci chiediamo ovviamente cosa farcene…ma la facciamo

Le cose non vanno mai lisce al primo colpo. Succede che l'asta per rilevare i vecchi tram partenopei si ferma. Poi ad un certo punto riprende. Racconta Stefano De Martino intervistato da Fanpage.it:

E così, dopo mesi ,quando noi avevamo dimenticato sta cosa ci arriva una mail dicendo: complimenti! Vi siete aggiudicati il tram. Andiamo a vederlo ed è il 987 . Il 1987 è l'anno del primo scudetto del Napoli….

Quale potrebbe essere il futuro di questo mezzo, portato in una azienda specializzata per il revamping? De Martino non è ancora certo ma ha idee molto belle e riguardano la cultura e i libri: