Spari tra la folla davanti al bar a Scafati: gambizzato un ragazzo di 25 anni Il giovane, portato in ospedale a Castellammare di Stabia, non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di terrore nella serata di ieri, giovedì 19 giugno, a Scafati, nella provincia di Salerno: un giovane di 25 anni è stato gambizzato, ferito da colpi di pistola alle gambe tra la folla, mentre si trovava all'esterno di un bar in via Martiri d'Ungheria. Soccorso dal 118, il giovane – già noto alle forze dell'ordine – è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, dove è ricoverato: da quanto si apprende, il 25enne non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri che, giunti sul posto, hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire i contorni dietro il raid e identificare il responsabile, o i responsabili.

Il sindaco di Scafati: "Contro omertà e camorra"

Su quanto accaduto ieri sera in via Martiri d'Ungheria è intervenuto anche il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, che sui social ha scritto: "Spari a Scafati, gambizzato pregiudicato. I carabinieri stanno lavorando. Noi siamo contro omertà e camorra" il commento del primo cittadino.

A Napoli 31enne ferito alla gamba con un coltello

Nella serata di ieri un episodio di violenza si è verificato anche a Napoli: un 31enne è stato accoltellato alla gamba destra durante un tentativo di rapina mentre passeggiava a Porta Nolana. Portato all'ospedale Pellegrini, il giovane è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri.