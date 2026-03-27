Esplosione a Villaricca, la storia di Mohamed, 17 anni: si getta tra le fiamme per salvare una ragazza

L’esplosione a Villaricca (Napoli)

Quando ha sentito l'esplosione era al lavoro con il suo tutor e si è precipitato fuori, come tutti quelli che si trovavano nell'edificio, ma poco dopo ha sentito le urla e ha capito che c'erano dei feriti. È tornato indietro e ha visto una ragazza svenuta all'interno dei locali. E non ci ha pensato due volte: ha chiamato il titolare, è rientrato e insieme a lui l'ha portata fuori, le hanno prestato le prime cure e l'ha affidata a un automobilista perché la portasse al Pronto Soccorso.

È il racconto del gesto coraggioso di Mohamed, 17enne egiziano, ospite della comunità per minori "Abete", gestita dalla cooperativa Fuoriclasse. L'incidente è avvenuto a Villaricca (Napoli) alle 12 circa di ieri, 26 marzo, in un edificio di via consolare Campana, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione per il cambio di destinazione d'uso di alcuni locali, da negozio di abbigliamento a pizzeria. L'esplosione sarebbe stata causata da una bombola di gas, sono rimaste ferite cinque persone; nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni.

Ieri Mohamed era al lavoro nella carrozzeria vicina insieme al suo tutor, Carmine, titolare dell'attività. All'improvviso, lo scoppio. Potentissimo: locali sventrati, calcinacci e fuoco ovunque. I due sono usciti all'esterno e il ragazzo è andato verso una zona di campagna. Poco dopo è tornato verso l'edificio ha sentito urla e pianti. Ed è stato allora che si è accorto che, all'interno dello stabile, era rimasta bloccata una ragazza. Priva di sensi, ferita: il fuoco le aveva bruciato i capelli e anche i vestiti. Ha chiamato Carmine e insieme a lui l'ha alzata di peso e l'ha portata fuori; i due hanno quindi fermato un'automobile di passaggio, l'hanno caricata sul veicolo e hanno chiesto al guidatore di raggiungere l'ospedale più vicino. Poi Mohamed è rientrato ancora una volta nell'edificio, per aiutare a chiudere gli impianti idrici che erano stati danneggiati dall'esplosione.

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"Lui non si rende conto dell'importanza di quello che ha fatto – fanno sapere dalla comunità – ci dice che per lui è stato un comportamento normale, che non c'è nulla di speciale. Ma adesso vorrebbe sapere come sta quella ragazza".