Esplosione in un negozio in ristrutturazione a Villaricca: feriti il proprietario e due operai

I locali commerciali sono stati distrutti dall’esplosione. Sul posto i carabinieri per le indagini del caso: l’esplosione sarebbe riconducibile a una bombola.

I danni provocati dall’esplosione

Momenti di paura intorno alle ore 12 di oggi, giovedì 26 marzo, a Villaricca, nella provincia di Napoli, a causa di una esplosione, che ha distrutto un'attività commerciale in ristrutturazione in via consolare Campana. Nell'esplosione sono rimaste ferite tre persone: il proprietario dell'attività commerciale e due operai che stavano lavorando in quel momento.

All'interno dell'attività, al momento della deflagrazione, erano in corso alcuni lavori, che avrebbero trasformato il negozio di abbigliamento – destinazione d'uso precedente dell'immobile – in una pizzeria. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, ancora in fase di approfondimento, l'esplosione sarebbe stata provocata da una bombola di gas: il proprietario dell'attività e due operai sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale ma, da quanto si apprende, nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno prestato gli opportuni soccorsi ai feriti, sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.