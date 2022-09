Spari contro l’auto alla rotonda di Varcaturo, ferito 18enne nella notte Un 18enne napoletano è stato ferito nella notte a Giugliano a colpi d’arma da fuoco; indagini della Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 18enne è stato ferito a colpi d'arma da fuoco nella tarda serata di ieri, 8 settembre, mentre si trovava in auto a Giugliano, in provincia di Napoli; ricoverato all'ospedale Santa Maria delle Grazie, non è in pericolo di vita: per lui una prognosi di 30 giorni, è stato dimesso dopo le medicazioni del caso. Sull'accaduto sono in corso indagini, affidate alla Squadra Mobile col supporto del commissariato di Pozzuoli.

Gli agenti sono intervenuti ieri sera al Pronto Soccorso dell'ospedale puteolano in seguito alla segnalazione dei sanitari per l'arrivo di un giovane ferito. Ascoltato dagli investigatori, G. R., residente nella zona di Fuorigrotta, ha detto di essere stato colpito da sconosciuti mentre era in auto nei pressi della rotonda di Varcaturo; sarebbe stato affiancato da un'altra automobile e dall'abitacolo sarebbero partiti i colpi, che lo avrebbero quindi centrato al braccio destro. Il ragazzo non è stato in grado di fornire altre indicazioni o la descrizione di chi ha sparato, né ha saputo spiegare i motivi.

La dinamica è in fase di ricostruzione; stando alle parole della vittima non si sarebbe trattato di un tentativo di rapina e prima degli spari non ci sarebbero state minacce. La sua versione è attualmente al vaglio, sono in corso accertamenti per verificare se lungo il tragitto sono attive telecamere di videosorveglianza; gli investigatori stanno cercando di ricostruire i momenti del ferimento e le frequentazioni del ragazzo.