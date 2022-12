Sorpresi alla guida di un’auto rubata, 4 minorenni denunciati dopo un inseguimento È accaduto questa notte ad Agerola, nella provincia di Napoli: i quattro minori, tra i 16 e i 17 anni, sono stati denunciati a riaffidati alle rispettive famiglie.

A cura di Valerio Papadia

Erano alla guida di un'auto rubata e sono stati sorpresi dai carabinieri: questa notte ad Agerola, cittadina dei Monti Lattari, nella provincia di Napoli, quattro minorenni – hanno un'età compresa tra i 16 e i 17 anni – sono stati denunciati dai militari dell'Arma alla competente Autorità Giudiziaria per ricettazione.

I quattro sono stati fermati dopo un inseguimento

Intorno alla mezzanotte, i carabinieri della locale stazione stavano percorrendo via San Lorenzo quando si sono imbattuti in una Fiat Panda – il modello vecchio – all'interno della quale c'erano quattro giovani: quando i militari dell'Arma gli hanno intimato l'alt, però, loro si danno alla fuga, dando vita così a un inseguimento.

I quattro giovani hanno desistito soltanto una volta giunti in via Villani III Traversa: i carabinieri li hanno bloccati e, con loro grande sorpresa, si sono trovati davanti quattro minorenni. Accertamenti più approfonditi hanno permesso ai miliari di accertare che la Fiat Panda sulla quale si trovavano i quattro minori era stata rubata, motivo per il quale sono stati tutti denunciati per ricettazione. Il minorenne alla guida è stato anche multato poiché, ovviamente, era sprovvisto della patente.

La Fiat Panda è stata restituita al legittimo proprietario, mentre i quattro giovanissimi sono stati affidati ai rispettivi genitori, contattati nel cuore della notte dai carabinieri, che li hanno informati del reato commesso dai loro figli.