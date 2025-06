video suggerito

Si vuole lanciare dal cavalcavia della Tangenziale di Napoli: 40enne salvato dalla polizia L'uomo è stato raggiunto dagli agenti della Polizia Stradale che, dopo aver instaurato un dialogo, lo hanno afferrato e lo hanno tratto in salvo.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura oggi, venerdì 13 giugno, sulla Tangenziale di Napoli: un uomo di 40 anni ha oltrepassato uno dei cavalcavia che sorgono sul lungo asse viario partenopeo con l'intenzione di togliersi la vita; è stato soltanto il provvidenziale intervento degli agenti della Polizia Stradale a impedire che il 40enne potesse mettere in pratica il suo intento suicida.

Sono state diverse segnalazioni da parte degli automobilisti in transito, pervenute alla Sala Operativa, ad allertare gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Napoli Nord, che sono intervenuti sul posto. Qui, i poliziotti hanno subito notato l'uomo, in evidente staro di agitazione, che era in bilico sul parapetto del cavalcavia, a circa 5 metri di altezza dalla carreggiata autostradale sottostante. Gli agenti, dopo aver scavalcato a loro volta la recinzione, si sono così avvicinati al 40enne, hanno instaurato un dialogo con lui e hanno tentato di dissuaderlo dal mettere in pratica i suoi intenti suicidi. Poi, approfittando di un suo momento di distrazione, lo hanno afferrato e lo hanno messo in sicurezza.

Una volta tornato alla calma, l'uomo ha condiviso con gli agenti le sue preoccupazioni, spiegando i motivi che lo avevano portato a tentare il gesto estremo. Il 40enne è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118, intervenuti nel frattempo sul posto.