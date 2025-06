video suggerito

Si schianta con la moto, morto 23enne: incidente stradale nel Casertano Incidente stradale a Recale: morto motociclista 23enne. Indagano i carabinieri. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Si schianta contro un muretto con la moto nel Casertano. Morto un ragazzo di 23 anni che era a bordo del mezzo a due ruote. Il violento incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, venerdì 13 giugno 2025, tra Recale e Capodrise. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 dell'Asl di Caserta, che hanno cercato di salvare la vita del 23enne ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, e i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Incidente a Recale: morto 23enne

La vittima è un giovane di Recale. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane centauro era a bordo della sua moto Kawasaki quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a schiantarsi contro un muretto nella zona di via Ponteselice. Sembra che il ragazzo abbia cercato di evitare un'autocisterna di quelle utilizzate per il trasporto di carburante, ma sulla dinamica del sinistro bisognerà aspettare l'esito delle perizie tecniche. L'impatto è stato molto violento. Il giovane è stato sbalzato dal sellino, cadendo rovinosamente a terra. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere che hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze.

Le indagini dei carabinieri

Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di avere ulteriori elementi utili a chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto anche il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Disposto il sequestro della salma, in vista del possibile esame autoptico che potrebbe tenersi nei prossimi giorni. Al termine degli esami clinici, poi, il corpo della vittima potrà essere restituito alla famiglia per i funerali.