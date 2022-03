Si arrampicano sulle impalcature per gioco: l’ultima follia della movida a Napoli Alcuni giovani si sono arrampicati sulle impalcature di un palazzo al centro storico, rischiando di cadere: l’ultima follia della movida a Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora un episodio di follia al centro storico di Napoli durante la movida, con alcuni ragazzi che si sono arrampicati per gioco sulle impalcature della facciata di uno dei palazzi attualmente in ristrutturazione non lontano dall'Università "L'Orientale" di Napoli, in Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli. Un gioco pericolosissimo visto che arrampicandosi senza alcuna misura di sicurezza sulle impalcature rischiano sia di cadere loro stessi sia di far crollare la struttura, con danni sia al palazzo sia ai passanti. La denuncia arriva via social da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, che ha diffuso il video.

"I luoghi della movida sono teatro di violenza e follia", ha commentato Borrelli, "serve un freno, serve un presidio costante delle forze dell’ordine nei luoghi di incontro dei giovani o il problema non sarà mai risolto". Si tratta infatti dell'ultimo episodio in ordine cronologico che avviene al centro storico durante le ore della movida del fine settimana. Un episodio simile era accaduto già lo scorso 30 agosto, quando un giovane tentò la rampicata in stile parkour sulla facciata principale di Palazzo Giusso, sede centrale dell'Università "L'Orientale" di Napoli, sempre durante la movida del fine settimana: in quel caso il giovane riportò diverse fratture (in particolare una frattura al polso della mano destra, ed altre micro-fratture al calcagno), e dovette essere operato d'urgenza, anche le sue condizioni non furono gravi. Ma la paura e lo sconcerto fu tanta, soprattutto da parte dei residenti che anche in quel caso avevano assistito al volo da 15 metri del 34enne.