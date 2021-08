Si arrampica e cade dal palazzo a Napoli: operato, ha due fratture Se l’è cavata con due fratture il giovane che è caduto per 15 metri nel vuoto mentre tentava di arrampicarsi a mani nude sulla facciata di Palazzo Giusso, sede dell’Università L’Orientale di Napoli. Operato all’ospedale Fatebenefratelli di Napoli, ha riportato una frattura al polso della mano destra e micro-fratture al calcagno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Se la caverà con due fratture il ragazzo caduto durante un tentativo di arrampicarsi a mano nude lungo la facciata di Palazzo Giusso, sede storica de l'Università L'Orientale di Napoli a Largo San Giovanni Maggiore, a ridosso della zona dei "Banchi nuovi", tradizionale ritrovo della movida in centro. Tanta paura ma alla fine ferite di poco conto o quasi: l'operazione chirurgica non riguarderà organi vitali, ma solo qualche osso rotto.

Poteva andare sicuramente peggio dopo il volo di quasi 15 metri nel vuoto, ripreso dai telefonini dei tanti presenti in quel momento in uno dei luoghi di ritrovo della movida partenopea, nel cuore della zona universitaria accomuna studenti e non delle università Federico II, L'Orientale, ma anche Vecchio Policlinico, e i tanti licei del posto.

Il giovane, 34 anni, è stato portato dopo la caduta all'Ospedale Fatebenefratelli di Napoli, su via Manzoni, dove è stato operato dall'Unità di Chirurgia Ortopedica: ha riportato una frattura al polso della mano destra, ed altre micro-fratture al calcagno. Non è in pericolo di vita, ma la sua "caduta", immortalata dai tanti telefonini presenti, ha fatto rapidamente il giro del web, da Facebook a Whatsapp, da Youtube a Telegram.

Leggi anche Al Cardarelli impiantato un chiodo per fratture che blocca i batteri: prima volta al mondo

Il ferito non ha mai perso conoscenza; si è detto comunque pentito del suo gesto, e durante le fasi di primo soccorso è sembrato subito essersi dispiaciuto della bravata. Già in passato le "sfide" tra ragazzi, alcuni dei quali su di giro per alcol e sostanze stupefacenti, avevano riguardato soprattutto i lampioni della zona. Ma finora nessuno aveva tentato di raggiungere il balcone che si trova a circa 20 metri dal suolo, appena al di sopra del portone di Palazzo Giusso. Il giovane, come si evince dal video, era quasi giunto in vetta.

Poi, nel tentativo di scendere al suolo, complice anche un piede in fallo, è volato di sotto: le conseguenze avrebbero però potuto essere ben più gravi, e dunque le due fratture appaiono quasi "nulla" in confronto a quanto ha rischiato per una bravata.