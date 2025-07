video suggerito

Noleggio di auto di lusso, ma è una truffa: le vetture non esistono. Sequestrati 530mila euro ai due responsabili Il sequestro è stato operato dai carabinieri nei confronti di due uomini della provincia di Salerno, indagati per trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata e autoriciclaggio.

A cura di Valerio Papadia

Hanno messo in piedi una società di noleggio di automobili di lusso. Ma non esistevano né l'azienda né tantomeno le costose vetture. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno, hanno permesso di accertare che un uomo di 73 anni di San Valentino Torio, con precedenti, ex sorvegliato speciale e già nel 2020 interessato da un sequestro patrimoniale, aveva messo in piedi una società fittizia di noleggio di auto di lusso con la complicità di un imprenditore del posto. Nei confronti dei due uomini, i militari dell'Arma hanno eseguito un sequestro di beni mobili, immobiliari e valori immobili per un totale di 530mila euro. I due devono rispondere, in concorso tra loro, di trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata e autoriciclaggio.

Le indagini hanno consentito di accertare che il 73enne, approfittando che l'imprenditore fosse incensurato, aveva intestato a lui la società di noleggio auto, priva di reale operatività, registrandola alla Camera di Commercio di Salerno. Una volta individuato un ufficio a Milano, per dare credibilità all'impresa, è iniziata la scelta di potenziali clienti da truffare, attraverso l'invio di e-mail con allegate le foto di automobili di pregio, da noleggiare a prezzi vantaggiosi.

A cadere nella trappola un imprenditore francese, con un'azienda in Spagna, che dopo i primi contatti era stato invitato in Italia a visionare le auto di lusso. Al fine di rendere credibile la messinscena, i due indagati avevano stipulato contratti di compravendita con aziende che avevano nella loro disponibilità le vetture proposte, riuscendo così ad ottenere anche la documentazione dei veicoli. Il cliente, convinto della serietà della società, consegnava ai due indagati il denaro pattuito per il noleggio.