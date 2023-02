Scuole chiuse per allerta maremoto dopo terremoto in Turchia: decisione a Portici e Ischia I sindaci di Portici e di Ischia, nel Napoletano, hanno chiuso le scuole per allerta maremoto a seguito del terremoto avvenuto nella notte in Turchia.

A cura di Nico Falco

Scuole chiuse a Portici e ad Ischia, in provincia di Napoli, per pericolo maremoto a seguito del potente terremoto che si è verificato nella notte in Turchia. Lo comunicano, tramite i canali social, i sindaci dei due comuni del Napoletano, Vincenzo Cuomo ed Enzo Ferrandino, anticipando l'ordinanza in via di emissione.

«A seguito di un'allerta meteo per possibile maremoto, comunicato a mezzo telefono dalla Prefettura di Napoli alle ore 6.15 del 6 febbraio 2023 – scrive Cuomo – a Portici sono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado per il giorno lunedì 6 febbraio 2023. L'avviso è pubblicato sul sito del Comune di Portici. Seguirà ordinanza sindacale».

Dello stesso tenore la comunicazione di Enzo Ferrandino, primo cittadino di Ischia, che mette in guardia i residenti dallo spostarsi verso luoghi vicini alle coste: