A Castel Volturno alcuni rioni senz’acqua e scuole chiuse dopo un guasto alla condotta: allestite le autobotti

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La zona nord di Castel Volturno, in provincia di Caserta, senz'acqua, chiuse anche le scuole oggi. Si è verificata una interruzione prolungata della fornitura idrica a seguito della rottura della condotta principale proveniente da Mondragone, che alimenta la parte nord del territorio di Castel Volturno. A comunicarlo il Comune, guidato dal sindaco Pasquale Marrandino, che ha spiegato come "il ripristino del servizio idrico non potrà avvenire prima delle prossime 24 ore. Si tratta di un danno imprevedibile, non dipendente dal nostro Ente, su una linea di adduzione sovracomunale".

Attivate le autobotti a Castel Volturno

I tecnici comunali sono già al lavoro, "ma l’intervento – precisa il primo cittadino – è particolarmente complesso e richiederà tempi tecnici non comprimibili. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi, con priorità assoluta alle: strutture sanitarie, strutture che ospitano persone fragili. Per supportare la popolazione, sono in fase di attivazione punti di approvvigionamento di acqua potabile, dove sarà possibile recarsi muniti di taniche per le esigenze domestiche".

Primo punto attivo il Cortile della Chiesa di Santa Maria del Mare – Località Pineta Mare. Presso il punto, gli operatori della Polizia Municipale e della Volturno MultiUtility garantiranno il riempimento delle taniche e l’assistenza ai cittadini. "Si raccomanda il massimo senso di responsabilità: evitare assembramenti, non creare calca o momenti di tensione e consentire a tutti i cittadini di potersi approvvigionare in maniera ordinata ed equa. Sono in corso di attivazione ulteriori punti di distribuzione anche nelle altre località del territorio interessate dal disservizio.Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo tutti per la collaborazione e la pazienza. Stiamo seguendo la situazione minuto per minuto, con il massimo impegno".

Ieri, il Comune aveva spiegato che il guasto alla condotta idrica si era verificato nel territorio del Comune di Mondragone ed era dovuto a lavori di posa della fibra ottica. Alla riattivazione dell’erogazione potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua; in tal caso, si invita la cittadinanza a lasciar scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo.