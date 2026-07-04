Santa Maria Capua Vetere, l’Anfiteatro Campano si riempie di cinema gratis e jazz: venti serate fino al 30 luglio

Dodicesima edizione per l’Arena Spartacus Festival: da Chaplin a Sorrentino, dagli Yellowjackets a Denise King, con un talk su Ustica.

Le gradinate del secondo anfiteatro romano più grande del mondo dopo il Colosseo si accendono ancora una volta di schermi e palchi. All'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere torna, dal 1 al 30 luglio, l'Arena Spartacus Festival, che quest'anno arriva alla dodicesima edizione con oltre 20 serate tra cinema d'essai a ingresso gratuito e concerti, per celebrare anche gli 80 anni della Repubblica italiana. Il filo conduttore scelto per il 2026 è "Mito, suoni e visioni". Gli spettacoli cinematografici iniziano alle 21, i concerti alle 21.30, e in ogni serata di festival l'ingresso al circuito archeologico dell'antica Capua resta aperto dalle 9 alle 19, con la possibilità di visitare anche il Museo dei Gladiatori.

La rassegna cinematografica ha già preso il via con due anteprime dedicate al cinema di animazione, in collaborazione con il progetto per bambini "Ok ti ci porto": il 1° luglio La Gabbianella e il gatto di Enzo D'Alò, il 3 luglio La città incantata di Hayao Miyazaki. Dall'8 al 10 luglio spazio ai classici hollywoodiani con Casablanca di Michael Curtiz, Sabrina di Billy Wilder e Un amore splendido di Leo McCarey.

Le serate sul caso Ustica e Tangentopoli

Il cuore politico del festival arriva dal 15 al 17 luglio, con tre serate-evento organizzate insieme al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" e a Run Film. «Quest'anno abbiamo rafforzato la partnership con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli' – spiega Bruno Zarzaca – production manager di Arena Spartacus Festival, "e con il loro coordinamento scientifico dedichiamo tre serate alla storia d'Italia sul grande schermo anche per ripercorrere quei misteri del nostro Paese che spesso sono andati oltre le barriere del diritto come il caso Ustica».

Si parte il 15 luglio con La cura di Francesco Patierno, si prosegue il 16 con Il Divo di Paolo Sorrentino sul passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, e si chiude il 17 luglio con Il muro di gomma di Marco Risi, accompagnato da un talk dal titolo "Il caso Ustica: un mistero ancora aperto" a cui partecipano lo stesso regista Marco Risi e il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Unicampania, Raffaele Picaro. «Il nostro Dipartimento, grazie al progetto ‘Biblioteche 4.0: oltre le barriere', finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR, ha inaugurato la Biblioteca ‘Enrico De Nicola' in uno spazio completamente rinnovato con la rimozione di ogni barriera fisica, cognitiva e sensoriale», racconta Picaro. «In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica ci è parso interessante ideare un ciclo di proiezioni destinato ad analizzare casi storici di inchieste, processi e misteri dell'Italia repubblicana nei quali si è finiti oltre le barriere del diritto, non riuscendo in molti casi a fare realmente giustizia».

Jazz, soul e il muto di Chaplin dal vivo

Sul fronte musicale, il festival apre il 7 luglio con gli Yellowjackets, formazione jazz vincitrice di più Grammy Awards e attiva da mezzo secolo. Il 13 luglio sale sul palco Denise King, che unisce jazz, soul, rhythm & blues e gospel in un concerto insieme all'Elio Coppola Trio. Il 22 luglio, invece, il muto di Chaplin incontra la musica dal vivo con City Lights Live, sonorizzazione del film Luci della città affidata al SudEst Trio.

La settimana dal 21 al 23 luglio è tutta dedicata a Chaplin, con Tempi moderni e Il grande dittatore, mentre il gran finale, dal 28 al 30 luglio, porta in Anfiteatro tre titoli di Clint Eastwood regista: Million Dollar Baby, Gran Torino e Mystic River. Il countdown ora è per il 15 luglio, quando il festival entrerà nel suo capitolo più delicato: tre sere di cinema per interrogarsi su Tangentopoli e su Ustica, in uno degli anfiteatri più antichi d'Europa.

Programma completo Arena Spartacus Festival 2026

Cinema [Bambini]

1 luglio – La Gabbianella e il gatto, regia di Enzo D'Alò

– La Gabbianella e il gatto, regia di Enzo D'Alò 3 luglio – La città incantata, regia di Hayao Miyazaki

Musica

7 luglio – The Yellowjackets

Cinema [Leggenda]

8 luglio – Casablanca, regia di Michael Curtiz

– Casablanca, regia di Michael Curtiz 9 luglio – Sabrina, regia di Billy Wilder

– Sabrina, regia di Billy Wilder 10 luglio – Un amore splendido, regia di Leo McCarey

Musica

13 luglio – Denise King & Elio Coppola Trio

La storia d'Italia sul grande schermo

15 luglio – La cura, regia di Francesco Patierno

– La cura, regia di Francesco Patierno 16 luglio – Il Divo, regia di Paolo Sorrentino

– Il Divo, regia di Paolo Sorrentino 17 luglio – Il muro di gomma, regia di Marco Risi (talk introduttivo con Marco Risi e Raffaele Picaro)

Cinema [Chaplin]

21 luglio – Tempi moderni, regia di Charlie Chaplin

Musica e cinema

22 luglio – City Lights Live, sonorizzazione dal vivo con il SudEst Trio, regia di Charlie Chaplin

– City Lights Live, sonorizzazione dal vivo con il SudEst Trio, regia di Charlie Chaplin 23 luglio – Il grande dittatore, regia di Charlie Chaplin

Cinema [Mito]