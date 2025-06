video suggerito

Scooter con a bordo tre ragazzi si scontra con due auto: feriti i tre giovani, sono gravi L'incidente questa notte a Mugnano, nella provincia di Napoli: lo scooter, con a bordo un 18enne, un 16enne e una 15enne, si è scontrato con un'auto in marcia e poi contro una vettura parcheggiata.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale nella notte appena trascorsa a Mugnano, nella provincia di Napoli: per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter Beverly con a bordo tre ragazzi si è scontrato con un'automobile, una Fiat Bravo. L'incidente si è verificato in via Napoli: lo scooter, sul quale viaggiavano un 18enne, un 16enne e una 15enne, si è scontrato con l'automobile, guidata da un uomo di 52 anni, e ha poi impattato violentemente contro una vettura parcheggiata.

I tre ragazzi sono stati operati d'urgenza

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso i tre giovanissimi, che hanno avuto la peggio nello scontro: i tre ragazzi sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali San Giuliano di Giugliano e Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove sono stati sottoposti d'urgenza a interventi chirurgici per le fratture multiple riportate nell'incidente; le condizioni di salute dei tre ragazzi sono giudicate gravi, sono ricoverati in prognosi riservata. Sul luogo del grave incidete stradale sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Marano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e a individuare eventuali responsabilità.