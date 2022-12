Ruba una sedia in portineria e va via in scooter, il video dell’assurdo furto a Napoli Un uomo ha rubato una sedia in una portineria di piazza Cavour, a Napoli; sui social il video ripreso dalle telecamere di sicurezza.

A cura di Nico Falco

Un frame del video del furto a Napoli

Magari l'aveva già adocchiata e aveva pensato che fosse particolarmente comoda, o forse a spingerlo potrebbe essere stato l'imprevisto di un ospite in più al cenone di Capodanno. Ipotesi fantasiose, perché a vedere quel che è accaduto in un edificio di piazza Cavour, nel centro di Napoli, veramente c'è da restare senza parole (e l'unica è rispondere con una battuta): un uomo ha rubato una sedia approfittando dell'assenza del portiere. L'assurdo furto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del palazzo e, c'è da giurarci, davanti a quelle immagini anche i responsabili della sicurezza devono essere rimasti sorpresi.

Nelle registrazioni si vede un uomo che entra nell'androne con un casco integrale in testa, segno che probabilmente è arrivato lì in scooter. Si guarda velocemente intorno, si assicura che non ci sia nessuno e scavalca il ripiano della postazione del portiere. Ma non punta ad eventuali pacchi lasciati incustoditi, né a telefoni o qualsiasi oggetto di valore: quando ritorna nell'inquadratura cerca goffamente di trasportare una sedia. La spinge, la gira, la tiene ferma in bilico mentre resta quasi incastrato, alla fine scavalca, recupera il prezioso bottino, se lo carica in spalla e si avvia tranquillamente verso l'uscita, forse già riflettendo su come sistemare quella sedia sullo scooter.

Il video è stato inviato da un cittadino Francesco Emilio Borrelli, che l'ha ricondiviso sui social. "Come volevasi dimostrare, oggigiorno rubano di tutto e in ogni luogo – commenta il deputato insieme a Gianni Simioli, conduttore del programma radiofonico La Radiazza – non è una questione di crisi economica, di povertà, ma è un problema di mentalità, di indole, di mancanza di regole e di rispetto per gli altri. L'unica cura a questa epidemia di furti non può che essere l’applicazione severa e decisa delle leggi. Basta con la tolleranza con le scusanti”.