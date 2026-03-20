Furto al Sushi Lab dell’Arenella: ladri portano via la cassa automatica in 60 secondi

Furto nella notte al Sushi Lab di via Tino di Camaino, all'Arenella. Alcuni ladri incappucciati sono riusciti a scardinare la saracinesca, facendo irruzione nel locale e portando via la cassa automatica in poco più di un minuto. Indaga la Polizia di Stato, che in queste ore sta cercando di ricostruire la dinamica del tutto. Sconcerto tra residenti ed esercenti locali.

"Questo ennesimo episodio delinquenziale rappresenta l’ennesima violazione della sicurezza in un’area già martoriata da atti analoghi", ha spiegato Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, "i commercianti della zona, ma anche i residenti, vivono nel terrore costante, per la paura di saracinesche divelte e beni rubati che minano la serenità di un intero quartiere residenziale e commerciale. In un analogo episodio, avvenuto tempo addietro, addirittura il titolare di un esercizio commerciale, dove si erano verificati diversi furti notturni, dichiarò che aveva deciso di dormire nel negozio invece che a casa per scoraggiare i ladri", ha commentato ancora Capodanno, che ha chiesto al Prefetto di Napoli Michele di Bari di convocare un'apposita riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica "per valutare e mettere in campo tutte le iniziative finalizzate a debellare il grave fenomeno che rende insonni le notti di tante persone, estirpando la mala pianta della delinquenza organizzata e non".