Agguato nella notte a Napoli, il 20enne Fabio Ascione ucciso a colpi di pistola a Ponticelli

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Un agguato mortale è andato in scene nella notte a Napoli: un ragazzo di 20 anni, Fabio Ascione, è stato ucciso a colpi di pistola a Ponticelli, quartiere della periferia orientale del capoluogo campano: il giovane è morto all'ospedale Villa Betania poco dopo il suo arrivo. L'agguato è andato in scena poco dopo le ore 5 in via Carlo Miranda, nei pressi del Bar Lively; stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, sul posto sarebbero arrivati alcuni sconosciuti in scooter, che avrebbero esploso colpi di pistola all'indirizzo del 20enne, che lo hanno attinto al torace.

Fabio Ascione è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso della vicina Villa Betania, dove purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero: troppo gravi le ferite da arma da fuoco riportate. Sul luogo dell'agguato sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Poggioreale, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e per stabilire la matrice dell'agguato, entrambe ancora poco chiare al momento.