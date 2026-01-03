Richiamata mozzarella di bufala “La Contadina”: rischio tossine, quali sono i lotti interessati

Il ministero della Salute ha segnalato il ritiro di diversi lotti di mozzarella di bufala DOP (treccia, ciuffo e confezione termo-bicchiere) a marchio "La Contadina", prodotti nello stabilimento di Grazzanise, in provincia di Caserta; i prodotti potrebbero contenere una quantità superiore al limite consentito di aflatossina M1, sostanza potenzialmente nociva per la salute. L'indicazione è di non consumare i prodotti indicati e di consegnarli al punto vendita.

Le mozzarelle di bufala ritirate dal Ministero

L'avviso, datato 2 gennaio 2026, riguarda quattro prodotti, con relative schede di richiamo in cui viene indicata la motivazione. I prodotti indicati sono:

Treccia 2kg – 3kg, lotto di produzione 25349, data di scadenza 5-1-2026

Treccia 1 kg, lotto di produzione 25347, data di scadenza 3-1-2026

Busta Ciuffo 250 g e Busta ciuffo 50gx5, lotto di produzione 24349, scadenza 19-1-2026

Bicchiere 125g – Termo 125g, lotto di produzione 25347, scadenza 17-1-2026

Per tutti, lo stabilimento di produzione è quello di via Andreozzi, a Grazzanise (Caserta), marchio di identificazione IT 15630 CE. I prodotti indicati non vanno consumati ma restituiti al punto vendita e verranno rimborsati o sostituiti.

Cosa sono le aflatossine

Le aflatossine sono metaboliti secondari prodotti da alcuni funghi, frequenti contaminanti alimentari e potenzialmente pericolosi se assunti oltre un determinato limite.

Il richiamo di mozzarella di bufala DOP riguarda esclusivamente quelli indicati nell'avviso del Ministero (i prodotti di altri marchi, o anche quelli de "La Contadina" non specificamente menzionati nell'avviso e con descrizione e lotto di produzione diversi, possono essere consumati tranquillamente).