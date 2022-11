Reagisce alla rapina dell’orologio, uomo accoltellato nella notte a Napoli: è in ospedale La violenza questa notte a San Giovanni a Teduccio, periferia Est di Napoli: la vittima, un 62enne, è stato ferito a una gamba ed è ricoverato in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Ennesima rapina tentata ed ennesima aggressione a Napoli: accade nella notte a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale del capoluogo campano, dove un uomo è stato aggredito a colpi di coltello dopo un tentativo di rapina.

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, al vaglio dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli che indagano sulla vicenda, un uomo di 62 anni – A.C. le sue iniziali, originario di San Giorgio a Cremano e già noto alle forze dell'ordine – è stato avvicinato da sconosciuti in piazza San Giovanni Battista.

I malviventi avrebbero tentato di portare via l'orologio al 62enne e, alla sua opposizione, lo hanno aggredito, colpendolo con una coltellata alla gamba sinistra. L'uomo è stato ricoverato al Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Betania, dove i medici gli hanno riscontrato una ferita da arma da taglio giudicata guaribile in 8 giorni. I carabinieri stanno vagliando la versione fornita dal 62enne e hanno avviato le indagini per individuare gli autori della tentata rapina e del ferimento.

Uomo picchiato con una mazza da baseball a Ponticelli

A Ponticelli, ancora periferia Est di Napoli, un uomo di 52 anni, nella serata di ieri, è stato brutalmente aggredito con una mazza da baseball. L'uomo si trovava a bordo della sua auto quando è stato avvicinato da sconosciuti, che prima gli hanno spaccato il lunotto, poi lo hanno costretto ad uscire dall'abitacolo e lo hanno brutalmente picchiato: ricoverato in ospedale, gli sono state diagnosticate ferite guaribili in 30 giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri.