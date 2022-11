Costretto a uscire dall’auto e picchiato con una mazza da baseball a Ponticelli Un 40enne è stato aggredito a colpi di mazza da baseball a Ponticelli, Napoli Est; l’uomo medicato al Pronto Soccorso, prognosi di 30 giorni.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Lo avrebbero bloccato mentre era in automobile e con una mazza da baseball prima gli avrebbero fracassato il lunotto e poi, dopo averlo costretto ad uscire dal veicolo, lo avrebbero picchiato. È successo ieri sera, 2 novembre, a Ponticelli, nella periferia est di Napoli; vittima un 52enne di Barra, finito al Pronto Soccorso con trauma cranico lieve, ecchimosi e contusioni multiple e sospetta frattura all'avambraccio destro.

L'uomo ha raccontato di essere stato aggredito lungo via Mastellone da alcuni sconosciuti che lo avrebbero raggiunto in sella a uno scooter. Non si sarebbe trattato di una rapina: non gli avrebbero chiesto soldi, cellulare o altri oggetti di valore. Sarebbero direttamente passati all'azione: prima contro il lunotto dell'automobile, mandandolo in frantumi, poi lo avrebbero obbligato a scendere dal veicolo e lo avrebbero pestato, sferrando i colpi alla testa e in tutto il corpo. Subito dopo si sarebbero dileguati. Il punto in cui sarebbe avvenuta l'aggressione non sarebbe coperto da telecamere di videosorveglianza pubbliche o private.

Il 40enne è stato medicato al Pronto Soccorso della clinica Villa Betania; per lui prognosi di 30 giorni, con prescrizione di ulteriori esami per verificare le condizioni dell'avambraccio. Ascoltato dai carabinieri della pattuglia di Poggioreale, l'uomo non è stato in grado di fornire elementi utili per l'identificazione degli aggressori e ha detto di non conoscere il motivo del pestaggio. Sulla sua versione sono in corso accertamenti, affidati ai militari; indagini anche sulla vita privata dell'uomo: non si esclude, al momento, che il movente dell'aggressione possa essere da ricercare nella vita privata.