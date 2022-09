Quartieri Spagnoli, colonia di gatti blocca lavori all’ex mercato. Salvati e accolti all’Ospedale Militare La colonia felina occupava l’ex mercato di Sant’Anna a Vico Tiratoio che deve essere ristrutturato. Sarà spostata all’ex Ospedale Militare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

I gatti randagi dei Quartieri Spagnoli non avevano più una casa dove essere accuditi. La colonia occupava l'area dell'ex Mercatino di Sant'Anna in Vico al Tiratoio, ma la struttura deve essere ristrutturata e i lavori non potevano partire a causa della presenza dei piccoli animali a quattro zampe. I gatti, dei quali si occupava una signora, non potevano più restare. Così il Comune di Napoli ha trovato loro una nuova sistemazione, salvandoli. Tutta la colonia felina sarà trasferita all'ex Ospedale Militare in Salita Trinità delle Monache. Si tratta della struttura che si trova di fronte all'Istituto Serra. Qui, la tutrice della colonia potrà tranquillamento continuare a seguire ed accudire i gatti.

I gatti trasferiti all'ex Ospedale Militare

La decisione del Comune è stata assunta dal Comune di Napoli a seguito del sopralluogo dei medici veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 Centro e con il nulla osta dell'Agenzia del Demanio, la colonia felina presente nell'area dell'ex Mercatino di S. Anna in Vico al Tiratoio ai Quartieri Spagnoli sarà spostata presso l'ex Ospedale Militare in Salita Trinità delle Monache. Al fine di salvaguardarne la sicurezza e il benessere, gli otto gatti saranno sistemati negli spazi esterni del complesso per consentire l'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile ex Mercatino di S. Anna. Tale sistemazione consentirà alla tutrice della colonia di poter continuare a seguire e accudire i gatti. Una storia a lieto fine per i gattini che continueranno ad essere amati ed accuditi da chi se ne è sempre preso cura con amore e affetto. Chi li ha amati ai Quartieri Spagnoli potrà continuare a far loro visita nella nuova sistemazione.