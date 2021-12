Quanto costano i panettoni artigianali di Antonino Cannavacciuolo per Natale 2021 Oltre alla ricetta tradizionale del panettone, il famoso chef di Vico Equense propone altre quattro versioni del classico dolce natalizio.

A cura di Valerio Papadia

Dicembre è ufficialmente iniziato e, con esso, anche il conto alla rovescia per il Natale: mancano solo 24 giorni a quella che è la festa più attesa dell'anno. Con le festività ormai alle porte, fervono i preparativi e le corse ai regali, ma non solo, anche l'approvvigionamento delle prelibatezze da gustare durante pranzi, cene e cenoni: tra queste, non può mancare ovviamente il panettone, dolce tradizionale del Natale, che da Nord a Sud non piò mancare, e non manca mai, sulle tavole degli italiani. Da anni, ormai, sono sempre di più gli chef gourmet che si dedicano alla preparazione di questo dolce, come chef Antonino Cannavacciuolo, fresco di una nuova stella Michelin guadagnata con il suo nuovo ristorante aperto lo scorso settembre nella sua Vico Equense, L'Aqua Countryside, affidato all'executive Nicola Somma.

Chef Cannavacciuolo propone, nel suo laboratorio, e in vendita nello shop online sul suo sito, cinque varianti del panettone: oltre alla preparazione tradizionale, c'è anche il panettone al limoncello, quello pere e cioccolato, il Vesuvio, omaggio alla sua terra e l'edizione speciale caffè e cioccolato.

I prezzi dei panettoni di Antonino Cannavacciuolo

Diamo un'occhiata, ora, ai prezzi dei panettoni proposti da chef Antonino Cannavacciuolo per queste festività natalizie.

