Qualiano, aggressione per i botti di Capodanno: tre denunciati dopo il video virale

Frame del video della notte di Capodanno a Qualiano (Napoli)

Grazie alle immagini raccolte dagli impianti di videosorveglianza installati in zona e al video diffuso sui social, i carabinieri di Qualiano hanno identificato e denunciato i tre protagonisti del folle video della notte di Capodanno, divenuto virale su Telegram e nel tam-tam su Whatsapp. Le denunce sono per ipotesi di reato di accensione ed esplosioni pericolose nonché porto abusivo d’armi per uno dei tre. Non vi è denuncia per lesioni poiché la vittima non ha fatto ricorso alle cure mediche e dunque non ci sono referti.

Il video folle di Qualiano la notte di Capodanno

Questi i fatti: tre persone stanno esplodendo fuochi d'artificio lungo via Campana, arteria principale di Qualiano, quando un uomo prova a passare con la sua auto. Nasce un’aggressione brutale, tre contro uno. Durante la colluttazione, uno dei 3 avrebbe estratto anche un’arma.

Il gruppetto, che dalle immagini sembra essere composto da tre uomini e una donna, ha scelto di sparare i botti in quel punto sfruttando il parcheggio adiacente all'attività commerciale. Nel video si vede la loro automobile parcheggiata e, subito accanto, i cartoni contenenti i fuochi d'artificio. Le immagini cominciano al momento del litigio: la strada è bloccata per i botti e i le scatole in fiamme sulla carreggiata, a qualche metro si è fermato un veicolo.