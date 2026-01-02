napoli
Video thumbnail

Bloccano la strada per sparare i botti e picchiano passante, uno è armato: il video folle a Qualiano

Scene folli nella notte di Capodanno a Qualiano (Napoli): in quattro, uno dei quali armato di pistola, hanno bloccato il corso Campano per sparare i botti e hanno aggredito un passante.
A cura di Nico Falco
Frame del video della notte di Capodanno a Qualiano (Napoli)
Frame del video della notte di Capodanno a Qualiano (Napoli)

L'aggressione in tre contro un uomo in auto, quest'ultimo che tenta di investirli prima di allontanarsi, uno del gruppetto che tira fuori una pistola: scene folli, quelle avvenute nella notte di Capodanno in provincia di Napoli e che si vedono in un video registrato da un residente e finito sui social. Il tratto di strada inquadrato fa parte del corso Campano, la strada principale di Qualiano, all'altezza del supermercato Decò.

Sparano petardi e bloccano la strada

Il gruppetto, che dalle immagini sembra essere composto da tre uomini e una donna, ha scelto di sparare i botti in quel punto sfruttando il parcheggio adiacente all'attività commerciale. Nel video si vede la loro automobile parcheggiata e, subito accanto, i cartoni contenenti i fuochi d'artificio. Le immagini cominciano al momento del litigio: la strada è bloccata per i botti e i le scatole in fiamme sulla carreggiata, a qualche metro si è fermato un veicolo.

La situazione degenera subito: partono gli spintoni, poi un pugno, prima tra due e poi si aggiungono gli altri due; l'automobilista viene colpito in gruppo e spinto a forza nell'abitacolo. Si ferma un'altra automobile, due uomini scendono e li separano. A quel punto il primo automobilista riparte ma, prima di andare via, tenta di investire il terzetto.

Uno del gruppetto impugna una pistola

L'aggressione e il tentativo di investimento avvengono davanti a numerosi automobilisti, che procedono lentamente anche perché sulla carreggiata sono disseminati i fuochi d'artificio. Dopo il pestaggio i tre uomini tornano al veicolo parcheggiato e si vede uno di loro che si affaccia nell'abitacolo, prende qualcosa e lascia cadere una busta o un sacchetto; in quei secondi è possibile distinguere la sagoma dell'oggetto che impugna, è una pistola. Una seconda arma sembra comparire anche in mano ad un secondo uomo, dietro di lui. E, subito dopo, i tre riprendono a sparare i botti, lanciandoli al centro della strada mentre le auto continuano a passare.

