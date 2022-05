Pugni al bus del Milan e minacce ai poliziotti: un anno di Daspo per un tifoso del Napoli Pugni al bus del Milan, poi le minacce ai poliziotti intervenuti: Daspo di un anno per un tifoso del Napoli. Altri sette Daspo riguardano invece altri incontri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Questura di Napoli ha emesso otto Daspo nei confronti di diversi tifosi, cinque dei quali supporter del Calcio Napoli. Tra questi, uno di loro è stato sanzionato con un anno di Daspo per aver preso a pugni l'autobus del Milan in occasione del match disputato al San Paolo, per poi inveire contro gli agenti intervenuti. Altri quattro supporter partenopei sono stati sanzionati in occasione dei match contro Roma, Fiorentina e Sassuolo, mentre i restanti tre appartengono a tifoserie provenienti da serie inferiori (Serie C e Under-14).

Pugni al bus del Milan, poi le minacce ai poliziotti

L'episodio più grave riguarda quanto accaduto in occasione di Napoli-Milan dello scorso 6 marzo, quando un tifoso azzurro poco prima del match contro i rossoneri aveva preso a pugni la portieri del pullman della squadra meneghina. Raggiunto dai poliziotti, l'uomo aveva poi inveito e minacciato anche gli stessi agenti di polizia, che tuttavia lo hanno identificato e segnalato alla Questura, che ha emesso quest'oggi il Daspo di un anno nei suoi confronti.

Gli altri sette Daspo

Altri sette i Daspo emessi dalla Questura di Napoli nelle scorse ore: quattro riguardano ancora i tifosi del Napoli. Due di loro, durante Napoli-Roma del 14 aprile, avevano, avevano scavalcato il muro divisorio tra settori per accedere alla Tribuna Posillipo illegalmente; un altro, durante Napoli-Fiorentina del 10 aprile, aveva scavalcato dall'anello inferiore a quello superiore della Curva A; il quarto, invece, si era rifiutato di mettere la mascherina nonostante lo steward glielo avesse ripetuto più volte in occasione di Napoli-Sassuolo del 30 aprile: in quell'occasione, l'uomo aveva anche inveito contro le forze dell'ordine. Completano il quadro un tifoso della Turris che durante il match contro la Fidelis Andria del 6 marzo aveva acceso un fumogeno in tribuna; una persona che aveva provato ad aggredire l'arbitro durante EmanueleTroise-Internapoli di categoria Under-14; e infine due anni di Daspo ad un un terzo soggetto condannato per reati contro il patrimonio.