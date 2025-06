video suggerito

Psicologo arrestato ad Afragola: abusi sessuali sulle pazienti durante le terapie Psicologo arrestato ad Afragola per presunti abusi sessuali sulle pazienti. Inchiesta della Procura di Napoli Nord: acquisiti audio e video. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

186 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Uno psicologo è stato arrestato ad Afragola, in provincia di Napoli, per presunti abusi sessuali sulle sue pazienti. Avrebbe approfittato delle loro fragilità, durante le sedute di terapia. L'arresto, disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord ed eseguito dagli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Afragola, è avvenuto durante la tarda serata di ieri, mercoledì 14 giugno 2025. A darne notizia il quotidiano Il Mattino. Secondo le prime informazioni, i presunti abusi perpetrati dal professionista sarebbero stati registrati in audio e video. Le indagini, ad ogni modo, sono ancora alle prime battute e tutte le parti avranno modo di chiarire la propria posizione nel prosieguo della vicenda.

Psicologo arrestato ad Afragola: le indagini della Polizia

L'arresto sarebbe arrivato al termine delle indagini condotte per circa 3 mesi. I presunti abusi sessuali sarebbero avvenuti nei confronti di diverse pazienti, durante le varie sedute di terapia, che avrebbero presentato denuncia alle forze dell'ordine. Da quel momento sono scattate le indagini, condotte anche tramite intercettazioni ambientali e telecamere che avrebbero ripreso gli attimi all'interno dello studio professionale.

Immagini e audio che poi sarebbero finiti agli atti dell'inchiesta. Secondo le prime informazioni, lo psicologo avrebbe approfittato della fragilità delle proprie assistite per compiere i presunti abusi sessuali. Sulla base degli elementi raccolti, la magistratura ha disposto il provvedimento. Il professionista è stato così arrestato in via precauzionale dalle forze dell'ordine e condotto presso il carcere di Poggioreale, dove sarà poi sottoposto all’interrogatorio di garanzia.