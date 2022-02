Prendono in affitto bici elettriche a Bolzano e se le portano a casa a Napoli Due napoletani denunciati a piede libero per appropriazione indebita: hanno preso in affitto due bici elettriche a Bolzano e poi le hanno portate a Napoli.

Avevano preso in affitto alcune biciclette elettriche in provincia di Bolzano, ma poi se le sono portate a casa Napoli, nel quartiere di Secondigliano e nella vicina Giugliano. Due i napoletani denunciati dai carabinieri di Appiano, con l'accusa di appropriazione indebita. Fondamentale la collaborazione tra i militari dell'Arma bolzanina ed i colleghi napoletani per identificare i due napoletani, denunciati a piede libero.

La vicenda risale allo scorso Natale, quando uno dei due aveva preso a noleggio due mountain bike elettriche in un negozio di Appiano sulla strada del vino, comune della provincia di Bolzano. Noleggio che si sarebbe esaurito entro quattro giorni, quando le bici sarebbero dovute tornare all'esercizio commerciale. Cosa che però non è avvenuta: l'uomo è letteralmente sparito nel nulla e con lui le due mountain bike elettriche, dal valore di quasi diecimila euro. Il titolare del negozio di noleggio ha così denunciato il tutto ai carabinieri del posto, che hanno avviato le indagini. Partendo dalle poche informazioni in loro possesso, i carabinieri sono riusciti comunque a rintracciare sia l'uomo sia il proprio complice, anche grazie ai militari dell'Arma di Napoli. La Procura della Repubblica di Bolzano ha quindi emesso due decreti di perquisizione nelle rispettive abitazioni degli uomini, nel quartiere di Secondigliano e a Giugliano, dove i carabinieri hanno ritrovato le biciclette "sparite". Per i due è scattata la denuncia a piede libero per appropriazione indebita, della quale dovranno rispondere davanti al Tribunale di Bolzano. Le due mountain bike elettriche sono invece state riportate ad Appiano sulla strada del vino, e restituite al legittimo proprietario.