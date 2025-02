video suggerito

Pozzuoli, il ristorante a tema dinosauri ruba l'energia elettrica: arrestato il titolare I carabinieri hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica nel ristorante Ristosauro a Pozzuoli, per un danno stimato di 22mila euro: arrestato il titolare.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica: questa la scoperta effettuata dai carabinieri nel ristorante Ristosauro, locale a tema dinosauri e preistoria in via Campi Flegrei, a Pozzuoli, nella provincia di Napoli. I militari dell'Arma della locale stazione, mentre effettuavano un controllo nell'esercizio commerciale insieme al personale specializzato della società "E-Distribuzione", hanno scoperto l'allaccio abusivo alla rete pubblica: pertanto, i carabinieri hanno proceduto all'arresto del titolare del ristorante per furto di energia elettrica; è stato stimato un danno complessivo di 22mila euro.

Cosa rischia chi ruba l'energia elettrica

Chi ruba l'energia elettrica è sanzionato dagli articoli 624 e 625 del Codice Penale; il furto di energia elettrica viene infatti trattato come un furto aggravato, soprattutto quando si configura anche la manomissione dei dispositivi per impedire di registrare il consumo. Le sanzioni variano in base alle aggravanti che vengono contestate:

con una sola aggravante, la pena varia tra i 2 e i 6 anni di reclusione, con una sanzione pecuniaria tra i 927 e i 1.500 euro;

con due o più aggravanti, invece, la pena può variare tra i 3 e i 10 anni di reclusione, con una multa 206 e i 1.549 euro.