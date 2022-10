Pitbull azzanna e uccide cagnolino in piazza Medaglie d’Oro al Vomero L’aggressione è avvenuta questa mattina nei giardinetti di piazza Medaglie d’Oro al Vomero. Sul posto la Polizia di Stato.

Un cagnolino è stato azzannato e ucciso in piazza Medaglie d'Oro, al Vomero, questa mattina da un pitbull. Quest'ultimo, un maschio, secondo le prime ricostruzioni, era accompagnato da un dog sitter, non aveva museruola e si trovava all'interno dell'area dedicata ai cani nei giardinetti che si trovano al centro della piazza, dove spesso i padroni dei cani portano i loro amici a quattro zampe a sgambettare. Quando, ad un certo punto, per motivi ancora da chiarire, il pitbull ha attaccato l'altro cagnolino di colore nero, che era di piccola taglia. Quest'ultimo si sarebbe intrufolato all'interno dell'area dei cani attraverso un buco nella rete.

L'aggressione nei giardinetti della piazza

Quando il cagnolino è entrato nell'area dello sgambettamento il pitbull l'ha attaccato, azzannandolo e sbranandolo. Purtroppo, per il cagnolino non c'è stato nulla da fare. Il piccolo animale è deceduto per le ferite riportate. La vittima, sembrerebbe, secondo alcune testimonianze, essere un cane di razza chihuahua meticcio maschio. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato. Il dog sitter sarebbe andato via dopo l'aggressione.

Seconda aggressione di pitbull in tre giorni

Si tratta della seconda aggressione da parte di un pitbull nei confronti di un altro cane che avviene a Napoli in tre giorni. Già sabato un pitbull aveva azzannato un cagnolino in piazza dei Martiri.

In quel caso, però, la vittima, un cane sembra di razza Cavalier King, si è salvata, dopo essere stata curata presso una clinica veterinaria. I pitbull non sono cani sempre aggressivi e ci sono tantissime persone che li tengono in casa senza problemi.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale Nino Simeone: