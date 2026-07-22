Napoli, noleggia un’auto, ma gli arrivano tante multe: la Municipale scopre che la vettura era stata clonata

Gli agenti hanno scoperto che l’auto circolava con una targa clonata e con i dati identificativi di un’autovettura perfettamente identica. L’utilizzatore del veicolo clonato è stato denunciato.

Un'auto rubata rimessa in circolazione mediante la clonazione dei dati identificativi di una vettura identica, appartenente a una società di noleggio: questa la scoperta eseguita a Napoli dagli agenti del Nucleo Investigativo Sanzioni Amministrative (N.I.S.A.) della Polizia Municipale. Le indagini hanno preso il via dopo la segnalazione di un cittadino, il quale, dopo aver noleggiato l'auto, si è visto recapitare numerose multe per violazioni al Codice della Strada mai commesse.

L'attività investigativa della Polizia Municipale di Napoli ha permesso di accertare l'esistenza di un'automobile, provento di furto, identica a quella della società di noleggio per marca, colore e modello: la prima vettura, dunque, circolava con la targa e i dati identificativi clonati della seconda vettura; motivo per il quale, le infrazioni di chi utilizzava il primo veicolo erano state recapitate poi all'ignaro cittadino che aveva noleggiato il secondo.

L'attenta analisi di entrambi i veicoli ha fatto emergere differenze incompatibili tra le due automobili, dimostrando così che si trattava di due distinte vetture. I successivi approfondimenti hanno permesso agli agenti di rivelare che l'automobile era stata rubata due anni prima: il suo utilizzatore, dopo essere stato identificato, è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

"L’operazione condotta dal N.I.S.A. rappresenta un esempio concreto di come una semplice segnalazione di un cittadino possa trasformarsi, grazie alla professionalità e alle competenze investigative della Polizia Municipale di Napoli, in un’importante attività di polizia giudiziaria. Il lavoro svolto dagli agenti del N.I.S.A. ha consentito di ricostruire una complessa vicenda di clonazione di targa, restituendo identità a un veicolo rubato e assicurando all’Autorità Giudiziaria il soggetto che ne faceva uso illecito. Continueremo a investire in professionalità, tecnologie e capacità investigative affinché la Polizia Municipale possa rispondere con sempre maggiore efficacia alle esigenze di sicurezza dei cittadini" ha dichiarato Antonio De Iesu, assessore alla Polizia Municipale del Comune di Napoli.