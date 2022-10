“A Napoli pitbull azzanna cagnolino alla gola”: orrore in piazza dei Martiri Il cane ferito è stato trasportato in clinica per le cure mediche del caso. Colella: “Bisogna usare le museruole”. De Giovanni: “Occorre massima attenzione”

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Paura in piazza dei Martiri sabato pomeriggio dove un cagnolino di piccola taglia è stato azzannato alla gola da un pitbull, probabilmente non tenuto al guinzaglio. Il cagnolino, come raccontato da alcuni testimoni, stava passeggiando con la sua padrona, quando è stato attaccato dall'altro cane. La padrona è svenuta e sia lei che l'animale vittima dell'aggressione sono stati poi aiutati da commercianti e passanti che hanno chiamato i soccorsi. L'episodio è stato poi denunciato da una passante che ha assistito alla scena sul gruppo Facebook "Sos amici…aiutiamoci tra noi (Sergio Colella&rosanna Terracciano)". La testimone, contattata da Fanpage.it, ha poi confermato quanto raccontato nel post.

Il racconto dell'aggressione: "Cagnolino azzannato alla gola"

Di seguito il racconto dell'aggressione: "Stasera – racconta la testimone nel post – verso le 18,00 ho assistito ad una scena tremenda. A Piazza dei Martiri un cagnolino è stato aggredito alla gola da un Pitt bull, la padrona è svenuta , mentre il padrone del pitt bull è scappato. Il cagnolino è stato poi trasportato alla clinica veterinaria di Via Manzoni". L'aggressione, secondo quanto riferito, sarebbe avvenuta all'angolo tra via Calabritto e via Carlo Poerio. "C'era molto sangue – ha raccontato poi la testimone a Fanpage.it – non credevo che il cagnolino sarebbe sopravvissuto. L'intera piazza si è mobilitata per soccorrere il cagnolino e la signora. È stata una scena atroce. Alcune persone sono intervenute per salvare il cagnolino anche con un kit di pronto soccorso". Il cagnolino non sarebbe morto a causa delle ferite riportate, ma, dopo le cure ricevute, sarebbe in via di guarigione.

Per il consigliere comunale Sergio Colella, "si deve stare attenti sempre. I cani devono sempre essere tenuti al guinzaglio per la loro e altrui sicurezza. I proprietari dei cani non devono mai essere sicuri di poterli comandare a bacchetta. Non solo per il rischio che possano attaccare, ma anche per il fatto che possano scappare ed essere investiti da auto o moto".

Sulla vicenda interviene anche il consigliere Francesco De Giovanni, della I Municipalità Chiaia-Posillipo: "L'episodio è vero ed è stato riportato da molti amici che portano il proprio cane a passeggio nella Villa Comunale. Il cagnolino è stato azzannato da un pitbull, ma non è morto".