Picchia a calci e pugni due fratelli che finiscono in ospedale, 17enne preso a piazza Bellini L’aggressione è avvenuta in Largo San Giovanni Maggiore. I due fratelli di 19 e 16 anni sono stati refertati al Pronto Soccorso con 5 e 7 giorni di prognosi. Denunciato l’aggressore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un 17enne picchia senza motivo con calci e pugni due fratelli di 19 e 16 anni, che finiscono al Pronto Soccorso. Poi se ne va a piazza Bellini, luogo di ritrovo dei giovani della movida. L'aggressione è avvenuta ieri sera, sabato 1 aprile 2023. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Napoli Centro, impegnati nei controlli sul territorio nelle serate del weekend partenopeo. L'aggressione, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuta in Largo San Giovanni Maggiore, conosciuta anche come piazzetta L'Orientale, per la presenza della sede dell'Università, a due passi da via Mezzocannone.

I due fratelli refertati con 5 e 7 giorni

Proprio ieri, sempre in piazza Bellini, si è verificata l'aggressione di un artista di strada da parte del titolare di uno dei locali della piazza. Il giovane artista è stato massacrato con una testata al volto. La vittima ha sporto denuncia.

Nelle stesse ore si sarebbe verificato anche l'episodio dell'aggressione ai due fratelli. Il 17enne avrebbe aggredito, sembra per futili motivi, i due fratelli di 19 e 16 anni che si trovavano in piazzetta L'Orientale. Li avrebbe colpiti con violenza con calci e pugni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, e poi si sarebbe allontanato. I due giovani sono stati poi costretti a ricorrere alle cure mediche al Pronto Soccorso, dove sono stati refertati con 5 e 7 giorni di prognosi per la guarigione. Il 17enne ritenuto responsabile dell'aggressione sarebbe stato poi rintracciato poco dopo dai militari dell'Arma in piazza Bellini. Il giovane è stato denunciato per lesioni aggravate.

Leggi anche Rissa tra quattro donne in centro a Castellammare di Stabia: volano calci e pugni

Arrestato un 19enne

I controlli dei carabinieri si sono concentrati nel centro città e nel quartiere di Chiaia. Le piazze della movida cittadina del sabato sera sono state monitorate da decine di militari. Nella stessa serata, un 19enne romeno è finito in manette per lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e per aver fornito false generalità. Era in scooter e percorreva via Mezzocannone. Una pattuglia ha provato a fermarlo ma il 19enne ha abbandonato le due ruote ed è fuggito a piedi. Non ha fatto molta strada ed è stato bloccato dopo una breve ma violenta colluttazione. Lo scooter è risultato provento di un furto, lo stesso per il cellulare che teneva in tasca. Quest'ultimo sarebbe stato scippato poco prima.

Sono 2 i parcheggiatori abusivi denunciati, entrambi nei pressi di Piazza San Pasquale. Controlli anche in alcune attività commerciali. Grazie alla collaborazione di militari del nucleo ispettorato del lavoro e del NAS di Napoli, è stata sanzionata una 28enne titolare di un ristorante in via Bausan. Rilevate carenze igienico sanitarie, sequestrati 100 chili di alimenti privi di indicazioni sulla tracciabilità: 6 mila euro le sanzioni notificate.