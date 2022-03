Oggi sciopero Tir in Campania: la situazione aggiornata Dopo il blocco di questa notte sull’Autostrada A1 nei pressi di Caserta, che ha creato disagi, questa mattina non si segnalano disagi alla viabilità.

A cura di Valerio Papadia

Dopo la manifestazione dei camionisti andata in scena nella notte, quando alcuni trasportatori hanno bloccato l'Autostrada A1, nei pressi di Caserta, provocando disagi alla circolazione in direzione di Milano, si temeva che questa mattina la protesta potesse continuare, causando rallentamenti e code ancora più pesanti. Invece, fino a questo momento, sull'Autostrada A1 Napoli-Milano non si segnalano disagi, fatta eccezione, intorno alle 8 di questa mattina, per il traffico ordinario in uscita a Napoli Centro. La situazione è tranquilla anche sulle altre principali autostrada in Campania, come l'A2 e l'A3, come si evince dalle telecamere di in tempo reale di Autostrada per l'Italia.

Questa notte, invece, come detto in precedenza, alcuni Tir hanno bloccato il tratto di autostrada compreso tra il Raccordo di Caserta Sud e il bivio tra l'A1 e l'A30 Caserta-Salerno. L'improvviso blocco della circolazione ha creato notevoli disagi alla viabilità, in direzione di Milano. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine e, senza tensioni, la protesta è rientrata. Gli autotrasportatori protestano contro il caro benzina, il cui prezzo è vertiginosamente aumentato nelle ultime settimane.

Lo sciopero bocciato dalla Commissione di garanzia

Un blocco degli autotrasportatori, a livello nazionale, dovuto proprio al caro benzina, era stato ampiamente annunciato per la giornata di oggi, lunedì 14 marzo. Temendo un forte ritardo nella consegna delle merci, anche a Napoli e provincia, nei giorni scorsi i cittadini impauriti si erano riversati nei supermercati, svuotando gli scaffali. La Commissione di garanzia ha però bocciato lo sciopero proclamato e previsto per la giornata odierna, ravvisando il "mancato rispetto del termine di preavviso di 25 giorni".